Kylian Mbappé voulait Paris, il confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bloqué par le Real Madrid qui ne souhaitait pas laisser partir ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris à l'été 2024, Kylian Mbappé souhaitait pourtant disputer ce tournoi avec les couleurs françaises. Et l'ancien attaquant du PSG, en répondant à une grosse polémique liée à ces JO, confirme cette volonté initiale.

L'été 2024 a été celui du grand changement pour Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le PSG en fin de contrat pour s'engager libre avec le Real Madrid. Mais l'attaquant français avait également un autre souhait : disputer les JO de Paris 2024, ce qu'il n'a finalement pas eu l'occasion de faire. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE mercredi, Mbappé confirme son rêve initial avec ces jeux de Paris mais nie en revanche certaines rumeurs au sujet du rôle majeur qu'il aurait réclamé pour la cérémonie d'ouverture.

« Je voulais faire les Jeux » « La polémique comme quoi j’ai demandé à allumer la vasque olympique ? Ça, je n'ai vraiment pas compris. Même si j'avais fait les Jeux Olympiques - ce que je voulais -, je n'aurais même pas envisagé de porter la flamme. On doit laisser cet honneur à quelqu'un qui a une histoire avec les Jeux, et j'allais seulement, peut-être, la commencer cette histoire. Tu ne commences pas ton histoire avec les Jeux en allumant la vasque, ça n'a aucun sens, surtout en France avec les nombreux athlètes qui ont marqué l'histoire », indique Kylian Mbappé.