«Celle que j’aime le plus» : La déclaration d’amour de Lamine Yamal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 18 ans, Lamine Yamal est revenu sur son incroyable parcours dans le podcast « Resonancia de Corazón ». Issu d'une famille modeste, le jeune attaquant du FC Barcelone en a profité pour rendre un vibrant hommage à sa mère, qu’il décrit comme sa reine.

Promis à un grand avenir du haut de ses 18 ans, et considéré comme l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or, Lamine Yamal impressionne par sa précocité. S’il a obtenu le rang de star en l’espace de quelques mois seulement, l’attaquant du FC Barcelone est issu d’un milieu modeste, une enfance sur laquelle il s’est replongé dans le podcast « Resonancia de Corazón ».

L’enfance de Lamine Yamal « Ma grand-mère est arrivée seule en Espagne depuis le Maroc, en se faufilant dans un autobus. Elle a été la première à arriver. Elle a commencé à travailler pour que mon père puisse venir. Ma mère est venue avec ma grand-mère depuis la Guinée, raconte le crack du FC Barcelone, rapporté par AS. Mes parents se sont rencontrés à Barcelone et nous avons commencé à vivre dans une résidence pour jeunes parents. J'ai grandi là-bas, c'était comme une cantine où tout le monde recevait à manger. Ensuite, nous avons toujours vécu dans des chambres que des amis nous prêtaient, jusqu'à ce que mes parents se séparent. »