«Celle que j’aime le plus» : La déclaration d’amour de Lamine Yamal

À 18 ans, Lamine Yamal est revenu sur son incroyable parcours dans le podcast « Resonancia de Corazón ». Issu d'une famille modeste, le jeune attaquant du FC Barcelone en a profité pour rendre un vibrant hommage à sa mère, qu’il décrit comme sa reine.
Promis à un grand avenir du haut de ses 18 ans, et considéré comme l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or, Lamine Yamal impressionne par sa précocité. S’il a obtenu le rang de star en l’espace de quelques mois seulement, l’attaquant du FC Barcelone est issu d’un milieu modeste, une enfance sur laquelle il s’est replongé dans le podcast « Resonancia de Corazón ».
L’enfance de Lamine Yamal
« Ma grand-mère est arrivée seule en Espagne depuis le Maroc, en se faufilant dans un autobus. Elle a été la première à arriver. Elle a commencé à travailler pour que mon père puisse venir. Ma mère est venue avec ma grand-mère depuis la Guinée, raconte le crack du FC Barcelone, rapporté par AS. Mes parents se sont rencontrés à Barcelone et nous avons commencé à vivre dans une résidence pour jeunes parents. J'ai grandi là-bas, c'était comme une cantine où tout le monde recevait à manger. Ensuite, nous avons toujours vécu dans des chambres que des amis nous prêtaient, jusqu'à ce que mes parents se séparent. »
« Ma mère est ma reine »
Lamine Yamal savoure ainsi avec fierté son changement de vie, permis grâce à ses qualités extraordinaires de footballeur : « Je venais d'un appartement où la cuisine et la chambre se trouvaient au même endroit. Je vois ma mère heureuse, mon frère peut avoir l'enfance que j'aurais voulu, mon père est tranquille chez lui, ma grand-mère l'est aussi. Ma mère est ma reine, c'est celle que j'aime le plus. C'est tout ce qu'un enfant peut demander. »