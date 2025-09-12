Lamine Yamal Ballon d’Or : La grande annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est en lice pour le prestigieux Ballon d'Or, principal concurrent d'Ousmane Dembélé. Ambitieux, le crack du FC Barcelone vise non seulement un premier sacre, mais rêve de multiples victoires à venir afin de suivre notamment les traces de Lionel Messin, ancienne idole du club culé.

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu le lundi 22 septembre à Paris, et deux joueurs semblent favoris pour remporter la récompense, Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Du haut de ses 18 ans, ce dernier ne cesse d'impressionner par sa précocité et se montre très ambitieux pour la suite de sa carrière.

« Je rêve de gagner plusieurs Ballon d’Or » En lice pour décrocher son premier Ballon d’Or, Lamine Yamal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et affiche ses ambitions pour la suite. « Je ne rêve pas de gagner un Ballon d’Or, je rêve d’en gagner plusieurs », a assumé le crack du Barça dans le podcast "Resonancia de Corazón"