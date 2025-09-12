Lamine Yamal Ballon d’Or : La grande annonce !

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est en lice pour le prestigieux Ballon d'Or, principal concurrent d'Ousmane Dembélé. Ambitieux, le crack du FC Barcelone vise non seulement un premier sacre, mais rêve de multiples victoires à venir afin de suivre notamment les traces de Lionel Messin, ancienne idole du club culé.
La cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu le lundi 22 septembre à Paris, et deux joueurs semblent favoris pour remporter la récompense, Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Du haut de ses 18 ans, ce dernier ne cesse d'impressionner par sa précocité et se montre très ambitieux pour la suite de sa carrière.
« Je rêve de gagner plusieurs Ballon d’Or »
En lice pour décrocher son premier Ballon d’Or, Lamine Yamal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et affiche ses ambitions pour la suite. « Je ne rêve pas de gagner un Ballon d’Or, je rêve d’en gagner plusieurs », a assumé le crack du Barça dans le podcast "Resonancia de Corazón"
« Je dois gagner avec mon équipe »
« C’est ce que je dis à mes amis. J’en ai les moyens, et si je n’y parviens pas, c’est que je n’ai pas fait les choses correctement. Et si ça arrive, je serai très heureux, mais je dois gagner avec mon équipe », ajoute Lamine Yamal. Un succès collectif qui pourrait justement permettre à Ousmane Dembélé de devancer l’international espagnol cette année...