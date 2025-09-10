Dembélé - Ballon d’Or : Grande annonce de Lamine Yamal

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, le duel entre Lamine Yamal (FC Barcelone) et Ousmane Dembélé (PSG) est au cœur de l'actualité. Actuellement avec sa sélection, le jeune joueur espagnol de 18 ans en a remis une couche en dévoilant ses ambitions sur le plan personnel.
Le 22 septembre sera dévoilé le Ballon d’Or 2025. Deux noms tiennent la corde : Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, et Ousmane Dembélé, étincelant au PSG. Leur duel symbolise une nouvelle ère où jeunesse et maturité s’affrontent, chacun porté par l’ambition de s’installer durablement au sommet du football mondial.
« Je rêve de gagner plusieurs Ballons d'Or »
C'est dans ce contexte que Yamal a pris la parole pour évoquer le Ballon d'Or. « J’ai dit à mes amis. Je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d’Or, je rêve d’en gagner plusieurs » a déclaré le joueur du FC Barcelone.
Yamal annonce la couleur
Et Yamal ne cache pas ses ambitions. « Je pense être un joueur qui a les capacités pour y parvenir, et si je n’y parviens pas, c’est parce que je n’ai pas bien fait les choses ou parce que je n’en ai pas eu envie. Je rêve donc d’en remporter beaucoup, et le jour viendra. Et quand il viendra, je serai très heureux. Mais je vais vouloir continuer à gagner » a-t-il lâché lors du podcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena.