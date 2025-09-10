Dembélé - Ballon d’Or : Grande annonce de Lamine Yamal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, le duel entre Lamine Yamal (FC Barcelone) et Ousmane Dembélé (PSG) est au cœur de l'actualité. Actuellement avec sa sélection, le jeune joueur espagnol de 18 ans en a remis une couche en dévoilant ses ambitions sur le plan personnel.

Le 22 septembre sera dévoilé le Ballon d’Or 2025. Deux noms tiennent la corde : Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, et Ousmane Dembélé, étincelant au PSG. Leur duel symbolise une nouvelle ère où jeunesse et maturité s’affrontent, chacun porté par l’ambition de s’installer durablement au sommet du football mondial.

« Je rêve de gagner plusieurs Ballons d'Or » C'est dans ce contexte que Yamal a pris la parole pour évoquer le Ballon d'Or. « J’ai dit à mes amis. Je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d’Or, je rêve d’en gagner plusieurs » a déclaré le joueur du FC Barcelone.