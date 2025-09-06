Lamine Yamal : La surprenante annonce du Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal fait la fierté du FC Barcelone, et impose le respect à ses adversaires. Alors que l’Espagne affronte la Turquie ce dimanche soir, le crack du Real Madrid Arda Güler a évoqué une possible comparaison avec l’ailier espagnol, qui évolue dans le club rival.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal continue sur sa lancée. Faisant partie des meilleurs joueurs du monde, l’ailier du FC Barcelone est également annoncé comme l’un des candidats crédibles au podium du prochain Ballon d’Or. Étincelant sous les couleurs du Barça, Lamine Yamal l’est également avec l’Espagne.

Lamine Yamal face à Arda Güler Après avoir battu la Bulgarie (0-3) jeudi soir, la « Roja » va affronter la Turquie ce dimanche soir. Lamine Yamal va donc affronter Arda Güler, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du Real Madrid. Interrogé sur une possible comparaison avec l’Espagnol, le crack turc a rapidement balayé cette possibilité.