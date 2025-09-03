Lamine Yamal - PSG : Le cadeau surprise que personne n'a vu venir

Troisième du classement du Ballon d'Or en 2015, Neymar a longtemps été placé dans l'ombre de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Malgré son talent, l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone n'a jamais remporté le prestigieux trophée individuel. Pourtant, selon Lamine Yamal, l'international brésilien aurait mérité de se frayer une place dans le palmarès du Ballon d'Or.
Durant les années où le Ballon d'Or était trusté par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar a souvent été leur plus proche poursuivant. Avec le FC Barcelone puis le PSG, le Brésilien a offert au public des moments magiques, ponctués de titres majeurs et d’exploits individuels. Pourtant, malgré ses performances de haut niveau, Neymar n'a jamais été sacré. Un fait qui fait débat, même chez les nouvelles générations.
Le regret de Yamal
Questionné par la TVE ce mercredi, Lamine Yamal estime que Neymar aurait mérité de remporter le Ballon d'Or, au moins une fois dans sa carrière. Malheureusement, les blessures et son manque de raison ont eu raison de ses ambitions.
Le cadeau offert à Neymar
« A qui je donnerais le Ballon d'Or ? Je le donnerais à Neymar, je pense qu'il le mérite. Quand il jouait au Barça ou au Paris Saint-Germain, il l'aurait sans aucun doute mérité, et aujourd'hui, il l'aurait sans aucun doute gagné. J'aurais aimé le voir gagner au moins une fois. Et Messi, bien sûr, parce que c'est le meilleur de tous les temps » a confié le joueur du FC Barcelone.