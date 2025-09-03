Lamine Yamal - PSG : Le cadeau surprise que personne n'a vu venir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Troisième du classement du Ballon d'Or en 2015, Neymar a longtemps été placé dans l'ombre de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Malgré son talent, l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone n'a jamais remporté le prestigieux trophée individuel. Pourtant, selon Lamine Yamal, l'international brésilien aurait mérité de se frayer une place dans le palmarès du Ballon d'Or.

Durant les années où le Ballon d'Or était trusté par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar a souvent été leur plus proche poursuivant. Avec le FC Barcelone puis le PSG, le Brésilien a offert au public des moments magiques, ponctués de titres majeurs et d’exploits individuels. Pourtant, malgré ses performances de haut niveau, Neymar n'a jamais été sacré. Un fait qui fait débat, même chez les nouvelles générations.

Le regret de Yamal Questionné par la TVE ce mercredi, Lamine Yamal estime que Neymar aurait mérité de remporter le Ballon d'Or, au moins une fois dans sa carrière. Malheureusement, les blessures et son manque de raison ont eu raison de ses ambitions.