Lamine Yamal attaqué, un malaise éclate !

Dimanche soir, le FC Barcelone a été tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), dans des conditions de jeu compliquées. Si Hansi Flick a pointé du doigt l’attitude de ses joueurs, notamment un excès d’ego, Lamine Yamal, jeune prodige du club, n’a pas tardé à répondre avec fermeté.
Sur la pelouse très dégradée du Rayo Vallecano et en l’absence de VAR, le Barça a concédé un match nul frustrant (1-1), incapable de maîtriser totalement son adversaire. Malgré l'égalisation de Lamine Yamal, les Blaugranas n’ont pas montré le visage d’une équipe dominatrice. Un résultat qui ne passe pas pour l’entraîneur Hansi Flick, qui a fustigé le manque d’esprit collectif de ses joueurs.
Flick taille son vestiaire
« L’an dernier, nous avons joué et travaillé en équipe, et l’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela tue le succès collectif. J’ai parlé de ce qui s’est passé aujourd’hui avec les joueurs, car la plupart vont rejoindre leurs sélections nationales. Et il fallait le dire » a déploré le coach du Barça après la rencontre. La réponse ne s'est pas faite attendre.
« Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec les égos »
Lors d'un entretien accordé à la TVE, l'international espagnol a répondu avec fermeté à son entraîneur. « Chacun pense ce qu’il veut. Après un match nul, on est en colère, au final, il faut gagner, mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir (avec les égos). Nous avons obtenu sept points sur neuf dans des stades très difficiles, ce que les gens ne prennent pas en compte. Nous n’avons pas encore joué chez nous, seulement à l’extérieur. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça, c’est simplement que ce n’était pas notre match, nous n’avons pas commencé avec la même intensité que celle avec laquelle nous avons terminé. Vous avez raison, nous avons commis beaucoup d’erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus vite possible et être prêts pour le prochain match » a déclaré Yamal.