Lamine Yamal attaqué, un malaise éclate !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche soir, le FC Barcelone a été tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), dans des conditions de jeu compliquées. Si Hansi Flick a pointé du doigt l’attitude de ses joueurs, notamment un excès d’ego, Lamine Yamal, jeune prodige du club, n’a pas tardé à répondre avec fermeté.

Sur la pelouse très dégradée du Rayo Vallecano et en l’absence de VAR, le Barça a concédé un match nul frustrant (1-1), incapable de maîtriser totalement son adversaire. Malgré l'égalisation de Lamine Yamal, les Blaugranas n’ont pas montré le visage d’une équipe dominatrice. Un résultat qui ne passe pas pour l’entraîneur Hansi Flick, qui a fustigé le manque d’esprit collectif de ses joueurs.

Flick taille son vestiaire « L’an dernier, nous avons joué et travaillé en équipe, et l’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela tue le succès collectif. J’ai parlé de ce qui s’est passé aujourd’hui avec les joueurs, car la plupart vont rejoindre leurs sélections nationales. Et il fallait le dire » a déploré le coach du Barça après la rencontre. La réponse ne s'est pas faite attendre.