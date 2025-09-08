Lamine Yamal à l’étranger, l’improbable raté !

Alors que l’Espagne s’est largement imposée à Konya (0-6) dimanche soir, Lamine Yamal a vécu une surprenante mésaventure. Selon la presse turque, l’attaquant du FC Barcelone aurait perdu son passeport, qu’il n’aurait pas retrouvé à l’issue de la rencontre. Il aurait quitté le stade sans et serait actuellement toujours en Turquie.
S’il n’a pas marqué, Lamine Yamal a une nouvelle fois brillé dimanche soir, lors de la large victoire de l’Espagne en Turquie (0-6), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Auteur de deux passes décisives, la star du FC Barcelone a été comme souvent très active sur son côté, malgré quelques maladresses dans le dernier geste.
Fin de soirée compliquée pour Yamal
La fin de soirée a en revanche été plus compliquée pour l’international espagnol (22 sélections, 6 buts). En effet, selon le média turc Beyaz Futbol, Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie. Une information qui n’a pas été confirmée par la presse espagnole sur place.
Yamal aurait perdu son passeport en Turquie
Le joueur âgé de 18 ans aurait alors été bloqué en Turquie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, on peut voir Lamine Yamal visiblement à la recherche d’un objet perdu dans sa valise, sans pour autant confirmer qu’il s’agit bien de son passeport et aurait quitté le stade sans l’avoir retrouvé.