Lamine Yamal à l’étranger, l’improbable raté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’Espagne s’est largement imposée à Konya (0-6) dimanche soir, Lamine Yamal a vécu une surprenante mésaventure. Selon la presse turque, l’attaquant du FC Barcelone aurait perdu son passeport, qu’il n’aurait pas retrouvé à l’issue de la rencontre. Il aurait quitté le stade sans et serait actuellement toujours en Turquie.

S’il n’a pas marqué, Lamine Yamal a une nouvelle fois brillé dimanche soir, lors de la large victoire de l’Espagne en Turquie (0-6), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Auteur de deux passes décisives, la star du FC Barcelone a été comme souvent très active sur son côté, malgré quelques maladresses dans le dernier geste.

Fin de soirée compliquée pour Yamal La fin de soirée a en revanche été plus compliquée pour l’international espagnol (22 sélections, 6 buts). En effet, selon le média turc Beyaz Futbol, Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie. Une information qui n’a pas été confirmée par la presse espagnole sur place.