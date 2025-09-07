Lamine Yamal Ballon d'or ? La blague de Mbappé sortie de nulle part

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d'or sera décerné le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Le moment de gloire d'Ousmane Dembélé ? Ce sera le cas du point de vue de Kylian Mbappé qui a entre autres été invité à s'exprimer sur le cas Lamine Yamal. Mbappé a usé du dribble pour Téléfoot.

Ousmane Dembélé, favori logique du Ballon d'or ? C'est du moins l'opinion de certains grands noms du football espagnol comme Sergio Busquets et Rodri bien que leur jeune compatriote Lamine Yamal (18 ans) soit également dans la course. Et Kylian Mbappé ne va pas aller à l'encontre de leur réflexion.

«Dembélé ? J'espère qu'il va gagner» En interview avec Téléfoot, Kylian Mbappé s'est montré cash sur le futur lauréat du Ballon d'or le 22 septembre prochain, date de la cérémonie au Théâtre du Châtelet de Paris. « Oui, pour moi oui. J'espère qu'il va gagner. Je l'ai soutenu dès le début. Je pense que pour moi, c'était tout naturel de le soutenir ». Toutefois, Mbappé n'oublie pas son ami Achraf Hakimi, si précieux dans les succès du PSG la saison dernière. « J'espère aussi qu'Achraf (ndlr Hakimi) sera bien classé, ce serait cool pour les défenseurs pour leur montrer que le football, c'est pour tous les postes. Il a fait une saison historique ».