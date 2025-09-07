Accusation de racisme : Un «ami» de Pierre Ménès balance cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que ses récents propos ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès s’est défendu de tout racisme, évoquant notamment son amitié avec Bafétimbi Gomis. Ce dernier s’est toutefois désolidarisé de l’ancien journaliste de L’Équipe, condamnant « fermement » ses déclarations en affirmant que « les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau ».

Les dernières déclarations de Pierre Ménès sur « la réalité du football » ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club a pointé du doigt sur TVLibertés, média d’extrême droite, la majorité de « Noirs » et de « Maghrébins » dans la discipline au moment de revenir sur une expérience vécue par son fils au club de Torcy.

La défense de Pierre Ménès Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès s’est défendu après les nombreuses critiques. « L’équipe de France peut jouer avec autant de Noirs qu’elle veut. Je n’en ai rien à cirer, a lâché l’ancien journaliste de L’Équipe. On ne peut pas être ami avec Bafétimbi Gomis, Thierry Henry, Nawell Madani ou Malik Bentalha et être un immonde monstre raciste. Il faut arrêter les conneries… » L’une des personnes citées s’est néanmoins désolidarisée.