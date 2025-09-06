Scandale raciste : «Pathétique», Pierre Ménès se fait détruire !

Alexis Brunet

Récemment, Pierre Ménès a fait parler de lui et pas pour de bonnes raisons. Invité par un média d’extrême droite à parler football, l’ancien pensionnaire du CFC s’est rendu coupable d’un dérapage raciste. Par la suite, de nombreux sportifs ont critiqué le discours du journaliste, à l’image de Nacer Bouhanni qui a qualifié l’argumentation de Ménès de pathétique.

Même s’il ne s’exprime plus sur le plateau du CFC depuis quelques années, Pierre Ménès continue de donner son opinion sur le football. Dernièrement, le journaliste était d’ailleurs invité sur la chaîne YouTube du média d’extrême droite TVLibertés et sa sortie a beaucoup fait parler. Lors d’un débat sur « la réalité du football », le journaliste a eu des propos choquants, que l’on peut qualifier de racistes. « Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un Blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze Noirs. »

« C’est pathétique » Les propos de Pierre Ménès n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et certains sportifs s’en sont mêlés. C’est notamment le cas de Nacer Bouhanni, qui a qualifié l’argumentation du journaliste de pathétique à travers un post sur X. « Heureusement que je n’ai jamais tenu ce genre de discours ni pensé ainsi. Dire que dans les équipes pros en cyclisme il n’y a que des Blancs… c’est pathétique comme argumentation. »