Hakimi : Le gros soulagement du PSG après la catastrophe !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France affrontait l’Ukraine pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Malheureusement, lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés, eux qui sont très sollicités ces derniers temps. Un gros coup dur pour le PSG, qui va toutefois pouvoir retrouver Achraf Hakimi en pleine forme car le latéral ne devrait pas jouer le prochain match du Maroc face à la Zambie.

La saison dernière, le PSG a tout écrasé sur son passage. Le club de la capitale a remporté de nombreux trophées, mais il est surtout allé au bout de toutes les compétitions auxquelles il a participé, ce qui donne un total de matches très élevé. Les Parisiens n'ont de plus pas eu trop le temps de souffler, car leur saison a fini le 13 juillet dernier et la Supercoupe d’Europe face à Tottenham était programmée le 13 août.

Dembélé et Doué sont blessés Une surcharge physique qui a eu malheureusement des conséquences ce vendredi soir. En effet, lors de la rencontre entre la France et l’Ukraine, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont sortis sur blessure. L’ancien Barcelonais qui était déjà sorti blessé contre Toulouse devrait être absent pendant six semaines, alors que son jeune coéquipier devrait lui manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Un énorme coup dur pour le PSG qui perd donc deux de ses cadres pour un long moment.