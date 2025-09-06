Dembélé - Ballon d'or : Lamine Yamal écarté, l'annonce qui va mettre le feu au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lamine Yamal semble, au vu des bruits qui circulent dans la presse, être l'obstacle principal d'Ousmane Dembélé sur sa route vers le Ballon d'or. Néanmoins, ce n'est visiblement pas du tout un point de vue partagé par Lautaro Martinez. Le champion du monde argentin de l'Inter a omis le crack du FC Barcelone après avoir nommé Dembélé... et Mohamed Salah !

Le 22 septembre prochain aura lieu la tant attendue cérémonie du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet de Paris. De par ses 35 buts toutes compétitions confondues avec le PSG la saison passée au cours de laquelle il a signé le triplé national ainsi qu'un sacre en Ligue des champions avec la Supercoupe d'Europe en complément, Ousmane Dembélé est le favori de bien des observateurs.

«Hakimi, Dembélé... Sinon, j'aime beaucoup Mohamed Salah» Toutefois, le nom du jeune talent du FC Barcelone Lamine Yamal revient avec insistance ces derniers temps pour le Saint-Graal suprême. Mais pas chez Lautaro Martinez, alors que son Inter a pourtant souffert face à la pépite de 18 ans du Barça en Ligue des champions malgré la qualification. « Beaucoup ont fait une grande saison, avec de nombreux titres à la clé. Paris a pas mal de nommés(9) et l'un d'entre eux pourrait le remporter, Hakimi, Dembélé... Sinon, j'aime beaucoup Mohamed Salah ».