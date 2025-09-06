PSG : Ca chauffe pour Dembélé, la discussion secrète !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Moins d'une semaine après la première alerte physique à la cuisse gauche avec le PSG, c'est avec l'équipe de France qu'Ousmane Dembélé s'est plus sérieusement blessé ce vendredi soir à l'autre cuisse. De quoi valoir bien des critiques à Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus qui a pris le risque de le faire entrer en jeu face à l'Ukraine (2-0). Mais le coach ne s'est pas attiré les foudres de Pascal Dupraz, bien au contraire.

Six jours après sa gêne ressentie à la cuisse gauche au niveau des ischios-jambiers avec le PSG contre le Toulouse FC (6-3), Ousmane Dembélé a contracté une blessure à la cuisse droite avec le maillot de l'équipe de France en Pologne dans le cadre du premier match des éliminatoires des Bleus à la Coupe du monde contre l'Ukraine (2-0). Ce qui a engendré sa sortie un peu plus de 30 minutes après son entrée en jeu.

«Certainement que le ressenti du joueur a été demandé par Didier Deschamps» D'après RMC Sport et Le Parisien, le PSG serait furieux de la gestion d'Ousmane Dembélé par le staff médical de l'équipe de France alors que les homologues des Bleus du côté du Paris Saint-Germain auraient sommé de ne pas faire jouer le champion du monde 2018 au vu des risques importants de blessure. Ce qui est reproché à Didier Deschamps depuis vendredi soir et la blessure de Dembélé. Pascal Dupraz est monté au créneau sur les ondes de RMC ce samedi matin. « Les staff du PSG et de l'équipe de France se sont parlés. La blessure, c'est le football et ça existe. Vous évoquez le nombre de matchs disputés, tout ce que vous voulez, je veux bien. Mais à un moment donné, il y a le joueur aussi et son ressenti. Et certainement que le ressenti du joueur a été demandé par Didier Deschamps et son staff en plus des précautions d'usage et des examens qui ont été passés ».