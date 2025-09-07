PSG : Le coup de main inattendu à Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

En ce début de saison, Kylian Mbappé est en très grande forme. L’attaquant a déjà été décisif à trois reprises, preuve que ses problèmes de santé sont derrière lui. D’après les informations de la presse espagnole, Achraf Hakimi est d’ailleurs en partie responsable de l’état de forme de son ancien coéquipier au PSG. Explications.

La saison dernière, le Real Madrid n’a pas remporté le moindre titre majeur, ce qui est une vraie hérésie pour un club de cette grandeur. Les Madrilènes veulent donc que cela ne se reproduise pas et ils compteront donc sur un grand Kylian Mbappé pour les aider.

Un début de saison de folie pour Mbappé Comme la saison dernière, Kylian Mbappé est bien parti pour marquer encore un très grand nombre de buts. En seulement trois matches de Liga, l'ancien joueur du PSG a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. L’attaquant paraît très en forme et affûté, ce qui laisse présager de grandes choses.