Blessure de Dembélé : La lourde accusation du PSG !

Pour Ousmane Dembélé, la trêve internationale est déjà terminée. Sorti sur blessure contre l’Ukraine ce vendredi soir (0-2), l’attaquant de 28 ans a quitté l’équipe de France pour passer des examens au PSG. Et alors que les Rouge-et-Bleu connaissent désormais le verdict, les dirigeants parisiens ont déjà pointé du doigt le principal responsable de cette catastrophe.

Pour le PSG, la trêve internationale est loin d’être radieuse. Ce vendredi soir, le club de la capitale a vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2). L’attaquant de 28 ans a donc quitté les Bleus pour passer des examens chez les Rouge-et-Bleu afin d’en déterminer la nature exacte. Et selon les informations de RMC Sport, le champion du monde 2018 devrait être absent environ six semaines.

Six semaines d'absence pour Ousmane Dembélé ? Le verdict a eu de quoi énerver le PSG, puisque Ousmane Dembélé est déjà forfait pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre). L’international français pourrait également manquer la confrontation contre le FC Barcelone (1er octobre). Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs déjà pointé du doigt le responsable de cette catastrophe.