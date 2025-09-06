«Il est c*n», Luis Enrique a tout gâché avec cette star ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, Ousmane Dembélé s’est blessé avec l’équipe de France. L’utilisation du Français par Didier Deschamps sur ce rassemblement des Bleus a eu le don d’énerver le PSG. Mais pour Daniel Riolo, Luis Enrique est également responsable de l’état physique fragile de la star de 28 ans, et n’a pas hésité à le faire savoir.

Un gros coup d’arrêt pour Ousmane Dembélé. Après une saison 2024-2025 monstrueuse, le phénomène du PSG enchaîne les pépins physiques. Ce vendredi soir face à l’Ukraine, le Français s’est tenu l’arrière de la cuisse droite et a fini par réclamer le changement. Touché à l’ischio, Dembélé quitte le rassemblement des Bleus pour revenir se soigner à Paris.

Le PSG enrage contre Deschamps Alors qu’il se remettait déjà d’un problème à la cuisse contracté avec le PSG, l’utilisation d’Ousmane Dembélé par Didier Deschamps a provoqué la colère du club parisien, qui selon plusieurs médias, serait furieux contre le staff des Bleus. Néanmoins, Daniel Riolo estime que Luis Enrique a également sa part de responsabilité dans la fragilité du probable futur Ballon d’Or.