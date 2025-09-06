«Il est c*n», Luis Enrique a tout gâché avec cette star ?

Ce vendredi soir, Ousmane Dembélé s’est blessé avec l’équipe de France. L’utilisation du Français par Didier Deschamps sur ce rassemblement des Bleus a eu le don d’énerver le PSG. Mais pour Daniel Riolo, Luis Enrique est également responsable de l’état physique fragile de la star de 28 ans, et n’a pas hésité à le faire savoir.
Un gros coup d’arrêt pour Ousmane Dembélé. Après une saison 2024-2025 monstrueuse, le phénomène du PSG enchaîne les pépins physiques. Ce vendredi soir face à l’Ukraine, le Français s’est tenu l’arrière de la cuisse droite et a fini par réclamer le changement. Touché à l’ischio, Dembélé quitte le rassemblement des Bleus pour revenir se soigner à Paris.
Le PSG enrage contre Deschamps
Alors qu’il se remettait déjà d’un problème à la cuisse contracté avec le PSG, l’utilisation d’Ousmane Dembélé par Didier Deschamps a provoqué la colère du club parisien, qui selon plusieurs médias, serait furieux contre le staff des Bleus. Néanmoins, Daniel Riolo estime que Luis Enrique a également sa part de responsabilité dans la fragilité du probable futur Ballon d’Or.
« À un moment tu vas payer c’est normal »
« Moi je me souviens après la Supercoupe je dis : « l’équipe type on la revoit pas avant la trêve internationale ». Le match d’après « ah il est con Riolo ». Bim ils ont remis l’équipe type. À un moment tu vas payer c’est normal. Doué se blesse, Dembélé se blesse on ne va pas être étonnés après la saison qui s’est passée, ils ont pas arrêté », a ainsi confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot.