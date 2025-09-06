Polémique avec Ousmane Dembélé : La révélation qui va soulager le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Furieux de la gestion d’Ousmane Dembélé par l’équipe de France, l’ailier sortant sur blessure contre l’Ukraine, le PSG va pouvoir souffler concernant Achraf Hakimi. D’ores et déjà qualifié pour la prochaine Coupe du monde, le Maroc a décidé de ne pas prendre de risque avec le latéral droit, qui ne devrait pas participer au match face à la Zambie lundi.

Le PSG est furieux. Une semaine après avoir été touché à l'arrière de la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a rejoué avec l’équipe de France et a de nouveau été contraint de céder sa place, cette fois-ci pour un problème au niveau de la cuisse droite. La colère est grande du côté du Paris Saint-Germain, estimant que la FFF n’a pas tenu compte du gros risque de blessure.

Hakimi va souffler Il faut dire que l’été du PSG fut chargé avec la participation à la Coupe du monde des clubs (du 14 juin au 13 juillet 2025) puis la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (13 août), privant les joueurs de Luis Enrique d’une vraie préparation. Conscient du risque de blessure, le Maroc a décidé de son côté de faire souffler Achraf Hakimi.