PSG : La réponse imminente pour ce crack !

En plus de Luis Enrique et d’Ousmane Dembélé, le PSG a connu un troisième blessé ce vendredi soir avec Désiré Doué. Touché au mollet face à l’Ukraine, l’international Français a été remplacé à la mi-temps. La gravité de sa blessure sera évaluée dès ce samedi, même s’il n’y a que peu d’inquiétude sur son état physique.
Le PSG aura connu une soirée très compliquée ce vendredi. En amont du coup d'envoi de la rencontre opposant l'équipe de France à l'Ukraine, le club parisien a ainsi annoncé la fracture de la clavicule de son entraîneur Luis Enrique. Mais ce n'est pas tout puisqu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été touchés durant ce match.
Alerte pour Désiré Doué
Titulaire aux côtés de Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola en attaque, Désiré Doué a été remplacé à la mi-temps par Ousmane Dembélé. La faute à une alerte au mollet qui a contraint Didier Deschamps à procéder à ce changement. Si Dembélé s'est également blessé en fin de match, Doué lui, a été aperçu quittant le stade en boitant.
Doué va passer des examens
Comme l'indique le Parisien ce samedi, Désiré Doué va passer des examens médicaux dans la journée afin de déterminer l'ampleur de cette douleur au mollet. S'il n'y a pas d'énorme inquiétude concernant l'état du crack de 20 ans, le PSG et les Bleus vont pouvoir rapidement être fixés donc...