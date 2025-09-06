PSG : La réponse imminente pour ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En plus de Luis Enrique et d’Ousmane Dembélé, le PSG a connu un troisième blessé ce vendredi soir avec Désiré Doué. Touché au mollet face à l’Ukraine, l’international Français a été remplacé à la mi-temps. La gravité de sa blessure sera évaluée dès ce samedi, même s’il n’y a que peu d’inquiétude sur son état physique.

Le PSG aura connu une soirée très compliquée ce vendredi. En amont du coup d'envoi de la rencontre opposant l'équipe de France à l'Ukraine, le club parisien a ainsi annoncé la fracture de la clavicule de son entraîneur Luis Enrique. Mais ce n'est pas tout puisqu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été touchés durant ce match.

Alerte pour Désiré Doué Titulaire aux côtés de Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola en attaque, Désiré Doué a été remplacé à la mi-temps par Ousmane Dembélé. La faute à une alerte au mollet qui a contraint Didier Deschamps à procéder à ce changement. Si Dembélé s'est également blessé en fin de match, Doué lui, a été aperçu quittant le stade en boitant.