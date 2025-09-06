Coup dur pour Ousmane Dembélé, le PSG a craqué

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près d'une semaine après sa première sortie sur blessure à Toulouse, histoire de prendre des précautions après avoir ressenti une douleur, Ousmane Dembélé s'est à nouveau blessé vendredi soir en Pologne avec l'équipe de France. Une éventualité visualisée en amont par le staff médical du PSG qui aurait demandé à leurs homologues des Bleus de ne pas prendre le risque de le faire jouer, en vain. Ce qui aurait fait craquer le club de la capitale.

Samedi dernier, Ousmane Dembélé sortait au cours de la deuxième période de la rencontre opposant le Toulouse FC au PSG (3-6). Une diminution physique à la cuisse gauche qui avait inquiété Luis Enrique. « Comment va Dembélé ? Je ne sais pas, il faudra voir avec le docteur. Ça semble important, mais c’est toujours difficile de savoir. C’est important pour nous de savoir qu’il est bien ».

Dembélé entre en jeu... et se blesse ! Mais contrairement à William Saliba qui a déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de France en étant remplacé par Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé a tout de même pris part à cette trêve internationale des Bleus à Clairefontaine en rentrant même en jeu vendredi soir en Pologne face à l'Ukraine au retour des vestiaires remplaçant un Désiré Doué, touché au mollet, qui a quitté le stade en boîtant. Toutefois, à 10 minutes de la fin du temps règlementaire, Dembélé cédait à son tour sa place à Hugo Ekitike en raison d'une blessure à la cuisse droite.