Coup dur pour Ousmane Dembélé, le PSG a craqué

Près d'une semaine après sa première sortie sur blessure à Toulouse, histoire de prendre des précautions après avoir ressenti une douleur, Ousmane Dembélé s'est à nouveau blessé vendredi soir en Pologne avec l'équipe de France. Une éventualité visualisée en amont par le staff médical du PSG qui aurait demandé à leurs homologues des Bleus de ne pas prendre le risque de le faire jouer, en vain. Ce qui aurait fait craquer le club de la capitale.
Samedi dernier, Ousmane Dembélé sortait au cours de la deuxième période de la rencontre opposant le Toulouse FC au PSG (3-6). Une diminution physique à la cuisse gauche qui avait inquiété Luis Enrique. « Comment va Dembélé ? Je ne sais pas, il faudra voir avec le docteur. Ça semble important, mais c’est toujours difficile de savoir. C’est important pour nous de savoir qu’il est bien ».
Dembélé entre en jeu... et se blesse !
Mais contrairement à William Saliba qui a déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de France en étant remplacé par Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé a tout de même pris part à cette trêve internationale des Bleus à Clairefontaine en rentrant même en jeu vendredi soir en Pologne face à l'Ukraine au retour des vestiaires remplaçant un Désiré Doué, touché au mollet, qui a quitté le stade en boîtant. Toutefois, à 10 minutes de la fin du temps règlementaire, Dembélé cédait à son tour sa place à Hugo Ekitike en raison d'une blessure à la cuisse droite.
Le PSG avait prévenu l'équipe de France pour Dembélé, la colère gronde à Paris !
Dans la foulée de la victoire de l'équipe de France en Pologne face à l'Ukraine (2-0 buts de Michael Olise et d'Ousmane Dembélé) qui a permis au groupe de Didier Deschamps d'entamer de la meilleure des manières la phase de qualifications à la Coupe du monde 2026 avant la réception de l'Islande mardi prochain au Parc des princes, RMC Sport dévoilait un coup de gueule du PSG.
D'après les informations du journaliste Arthur Perrot, les hauts décideurs du PSG seraient tout bonnement « furieux » pour la simple et bonne raison qu'une communication aurait été effectuée auprès du staff médical de l'équipe de France : il ne fallait pas faire jouer Ousmane Dembélé. Une prévention transmise avant même le coup d'envoi du rassemblement des Bleus en fin de semaine dernière. La cause ? Son état avancé de fatigue qui ne faisait que décupler les risques de blessures. Toutefois, la section médicale de l'équipe de France a refusé d'en prendre compte, tendant particulièrement le PSG.