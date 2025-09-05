Ousmane Dembélé - Ballon d’Or : La sortie qui va calmer tout le monde !

Mercredi soir, Ousmane Dembélé a posté une story énigmatique sur Instagram, interprétée par certains supporters comme un indice sur son futur sacre lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le 22 septembre prochain. Cependant, à en croire Rodri l’an dernier, le lauréat n’est pas prévenu à l’avance de sa victoire.
Ousmane Dembélé a-t-il donné un gros indice sur le verdict de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, le 22 septembre prochain ? C’est l’avis des internautes après avoir vu la story Instagram de l’attaquant français, publiant une photo de lui datant du Stade Rennais avec en fond sonore un extrait du titre Formidable de Tiakola.
Dembélé a-t-il vendu la mèche ?
« J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi, pour voir mes rêves s'réaliser. Tu penses qu'on fait ça pour s'amuser. Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible. Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible. J'aurai toujours du mal à fermer les yeux », peut-on entendre dans la story d’Ousmane Dembélé. Il n’en fallait pas plus pour affoler les supporters du PSG, persuadés que l’international français a été prévenu de sa victoire. Mais à en croire les déclarations de Rodri l’an passé, le lauréat n’est pas informé en avance.
« Si je savais que j’étais le vainqueur ? Ah non, pas du tout »
« Ah non, pas du tout, avait assuré le milieu de Manchester City l’an dernier, interrogé par France Football. J'ai d'ailleurs été surpris que tout le monde me demande ça. Personne ne m'a jamais rien dit avant la cérémonie. Je savais depuis longtemps que ce serait la règle cette année. Et ça a fonctionné car, jusqu'au bout, le vainqueur ne le savait pas. À mon avis, ce parti pris de ne rien dévoiler jusqu'au verdict final est une excellente chose. Pour être tout à fait précis, à la mi-journée quand nous nous apprêtions à embarquer, on a reçu plusieurs messages d'amis nous disant que le Real Madrid ne viendrait pas. Ma première réaction a été : je n'y crois pas, ce sont juste des fake news. En atterrissant à Paris, encore plus de messages me félicitant. Là, j'ai commencé à penser : waouh ! J'ai pris l'avion juste pour participer à la cérémonie et j'ai atterri quasiment en position de vainqueur. (Rires.) Ça faisait trop de montagnes russes juste le temps d'un vol Madrid-Paris, alors j'ai dit : "Qu'on arrête d'écouter tout ça, allons profiter de la soirée, et on verra bien ce qui se passe." Mais bon, c'était dur. (Rires.) »