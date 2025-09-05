Ousmane Dembélé - Ballon d’Or : La sortie qui va calmer tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi soir, Ousmane Dembélé a posté une story énigmatique sur Instagram, interprétée par certains supporters comme un indice sur son futur sacre lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le 22 septembre prochain. Cependant, à en croire Rodri l’an dernier, le lauréat n’est pas prévenu à l’avance de sa victoire.

Ousmane Dembélé a-t-il donné un gros indice sur le verdict de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, le 22 septembre prochain ? C’est l’avis des internautes après avoir vu la story Instagram de l’attaquant français, publiant une photo de lui datant du Stade Rennais avec en fond sonore un extrait du titre Formidable de Tiakola.

Dembélé a-t-il vendu la mèche ? « J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi, pour voir mes rêves s'réaliser. Tu penses qu'on fait ça pour s'amuser. Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible. Moi, tant qu'j'ai pas touché la cible. J'aurai toujours du mal à fermer les yeux », peut-on entendre dans la story d’Ousmane Dembélé. Il n’en fallait pas plus pour affoler les supporters du PSG, persuadés que l’international français a été prévenu de sa victoire. Mais à en croire les déclarations de Rodri l’an passé, le lauréat n’est pas informé en avance.