40M€ : Le PSG change tout, il est dégoûté !

Cet été, le PSG a décidé de tout changer au niveau du poste de gardien de but. Le club parisien a ainsi déboursé 40M€ pour le recrutement de Lucas Chevalier. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni estime que Gianluigi Donnarumma aurait clairement mérité de poursuivre son aventure de gardien des buts parisiens.

Tout va très vite dans le football. En l’espace de quelques semaines seulement, Gianluigi Donnarumma est passé de héros du PSG, protagoniste du sacre parisien en Ligue des Champions, à simple star indésirable, et placée sur le marché des transferts par sa direction… L’Italien a été remplacé par Lucas Chevalier à Paris, alors que Luis Enrique souhaitait attirer un gardien correspondant parfaitement à sa philosophie de jeu. Un transfert qui aura coûté 40M€ au club de la capitale.

« Il peut tout faire » Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni s’est confié sur le cas Donnarumma. Ce dernier ne comprend clairement pas en quoi le profil de « Gigio » n’est pas adapté aux exigences de Luis Enrique : « Je peux assurer et je réitère qu'il a les capacités pour tout faire. Le talent pour répondre à toutes les exigences. Si tu te mets là, que tu lui expliques, il est capable en un rien de temps de marcher sur les mains plutôt que sur les pieds. Il peut tout faire », a ainsi confié Magni à Eurosport.