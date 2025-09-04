PSG : Un joueur «très inquiet» débarque à Paris !

Cet été, Illya Zabarnyi a signé au PSG contre 66M€. Arrivé en provenance de Bournemouth, l’international Ukrainien est désormais contraint à une cohabitation avec l’international Russe Matvey Safonov. Dirigeant des « Cherries », Thiago Pinto a concédé que par moment, le défenseur de 23 ans était très inquiet vis-à-vis de la situation géopolitique de son pays.
Nouveau joueur du PSG, Illya Zabarnyi est considéré comme une belle promesse au poste de défenseur central. Mais en parallèle, le joueur de 23 ans est également réputé comme un grand patriote, lui l’international Ukrainien aux 47 sélections. Très engagé envers la guerre contre la Russie, le néo parisien n’a cessé de soutenir son pays, attaqué lourdement depuis plus de trois ans.
« Je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe »
Récemment, Illya Zabarnyi a même évoqué la cohabitation avec son coéquipier russe Matvey Safonov : « Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club, a tout de même poursuivi le défenseur désignant Safonov. Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe dans le monde », a ainsi confié le numéro 6 du PSG, touché par le conflit. Ancien coéquipier à Bournemouth, Dango Ouattara s’est exprimé sur la situation.
« C'est normal d'être très inquiet pour son pays »
« On est arrivés à peu près en même temps. Il a eu besoin de temps pour se retrouver (pas non plus aidé par une blessure à une malléole dès son arrivée) », a ainsi confié le Burkinabé. Directeur des opérations de Bournemouth, Thiago Pinto est revenu sur le cas Zabarnyi : « Il nous est arrivé d'en parler ensemble. À l'AS Rome (son ancien club),ça m'était déjà arrivé avec Henrikh Mkhitaryan (Arménien, à l'époque en guerre avec l'Azerbaïdjan). Cela fait partie de la vie personnelle mais c'est normal d'être très inquiet pour son pays et ses habitants. Illia lutte contre la guerre. Cela fait partie de son histoire. Je sais qu'il est très actif sur les réseaux, très impliqué pour son pays », confie ce dernier à l’Equipe.