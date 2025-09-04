PSG : Un joueur «très inquiet» débarque à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Illya Zabarnyi a signé au PSG contre 66M€. Arrivé en provenance de Bournemouth, l’international Ukrainien est désormais contraint à une cohabitation avec l’international Russe Matvey Safonov. Dirigeant des « Cherries », Thiago Pinto a concédé que par moment, le défenseur de 23 ans était très inquiet vis-à-vis de la situation géopolitique de son pays.

Nouveau joueur du PSG, Illya Zabarnyi est considéré comme une belle promesse au poste de défenseur central. Mais en parallèle, le joueur de 23 ans est également réputé comme un grand patriote, lui l’international Ukrainien aux 47 sélections. Très engagé envers la guerre contre la Russie, le néo parisien n’a cessé de soutenir son pays, attaqué lourdement depuis plus de trois ans.

« Je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe » Récemment, Illya Zabarnyi a même évoqué la cohabitation avec son coéquipier russe Matvey Safonov : « Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club, a tout de même poursuivi le défenseur désignant Safonov. Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe dans le monde », a ainsi confié le numéro 6 du PSG, touché par le conflit. Ancien coéquipier à Bournemouth, Dango Ouattara s’est exprimé sur la situation.