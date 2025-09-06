PSG : Luis Enrique à l'hôpital, c'est la panique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, alors que la plupart des joueurs du PSG sont présents avec leurs sélections nationales respectives, Luis Enrique a chuté à vélo. Le club parisien a annoncé une fracture de la clavicule pour le coach espagnol, qui va devoir être opéré à l’hôpital. En interne, l’entraîneur de 55 ans serait troublé par cette blessure soudaine.

Un calvaire pour le PSG. Auteur d’un très bon début de saison, le club de la capitale va payer les frais d’une trêve internationale dans laquelle ses joueurs n’auront pas été vernis par les blessures. Ce vendredi soir, ce sont Désiré Doué (alerte au mollet) et Ousmane Dembélé (douleur à l’ischio) qui se sont blessés avec l’équipe de France.

Clavicule fracturée, Luis Enrique à l’hôpital Mais pour ne rien arranger, Luis Enrique s’est également blessé. Dans la soirée, le PSG a annoncé une chute à vélo pour l’entraîneur espagnol, qui s’est fracturé la clavicule : « À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement », a ainsi écrit le PSG.