PSG : Luis Enrique à l'hôpital, c'est la panique !

Ce vendredi, alors que la plupart des joueurs du PSG sont présents avec leurs sélections nationales respectives, Luis Enrique a chuté à vélo. Le club parisien a annoncé une fracture de la clavicule pour le coach espagnol, qui va devoir être opéré à l’hôpital. En interne, l’entraîneur de 55 ans serait troublé par cette blessure soudaine.
Un calvaire pour le PSG. Auteur d’un très bon début de saison, le club de la capitale va payer les frais d’une trêve internationale dans laquelle ses joueurs n’auront pas été vernis par les blessures. Ce vendredi soir, ce sont Désiré Doué (alerte au mollet) et Ousmane Dembélé (douleur à l’ischio) qui se sont blessés avec l’équipe de France.
Clavicule fracturée, Luis Enrique à l’hôpital
Mais pour ne rien arranger, Luis Enrique s’est également blessé. Dans la soirée, le PSG a annoncé une chute à vélo pour l’entraîneur espagnol, qui s’est fracturé la clavicule : « À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement », a ainsi écrit le PSG.
L’Espagnol est contrarié
Forcément, cette blessure de Luis Enrique est bien entendu moins importante sportivement que celles de joueurs cadres comme Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé, dont on ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité. En revanche, l’entraîneur espagnol se serait bien passé de cette chute à vélo. D’après les révélations du Parisien, des dirigeants du PSG ont contacté Luis Enrique ce vendredi soir. L’entraîneur parisien se disait contrarié pour son travail au quotidien, lui qui ne ménage pas ses heures passées du côté du Campus, et qui va devoir se concentrer sur sa rééducation après son opération.