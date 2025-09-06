Calvaire pour Dembélé : Le PSG va s’en mêler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Ousmane Dembélé a remplacé Désiré Doué à la mi-temps du match face à l’Ukraine. Touché la semaine dernière avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a rechuté en se blessant à l’ischio-jambier. N’ayant pas pu finir la rencontre, Dembélé devrait manquer les prochains rendez vous avec son club, qui s’apprête à sérieusement discuter avec le staff physique de l’équipe de France.

Un nouveau coup dur pour le PSG. Ce vendredi, le club parisien a pu observer les blessures de Désiré Doué et de Luis Enrique, qui s’est fracturé la clavicule à vélo. Mais ce n’est pas tout. Alors que Doué a été remplacé à la mi-temps d’Ukraine - France par Ousmane Dembélé, le probable futur Ballon d’Or a lui aussi été contraint de céder sa place.

Le PSG enrage contre l’équipe de France Remplace par Hugo Ekitike à la 80ème minute, Dembélé se tenait l’arrière de la cuisse en sortant du terrain. Cette blessure du Français, déjà touché avec Paris la semaine dernière, a rendu complètement fou le PSG, qui d’après le Parisien, avait demandé auprès du staff physique des Bleus, à ce que Dembélé soit préservé. « C’est complètement fou de l’avoir fait jouer », glisse une source interne à Paris.