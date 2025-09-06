Luis Enrique hospitalisé, la mauvaise nouvelle annoncée par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a annoncé vendredi soir que son entraîneur Luis Enrique avait été hospitalisé après une chute à vélo plus tôt dans la journée. Victime d'une fracture de la clavicule, l’Espagnol subira une opération et va passer plusieurs jours à l’hôpital, en pleine trêve internationale.

Après Thomas Tuchel, victime d'une entorse de la cheville gauche et d'une fracture du 5ème métatarsien en 2020, l’obligeant à diriger les matches du PSG en béquille, le club de la capitale voit un autre de ses entraîneurs sérieusement blessé. Passionné de vélo, Luis Enrique a été victime d’une mauvaise chute vendredi, a fait savoir le Paris Saint-Germain dans la soirée.

Luis Enrique pris en charge par les secours « À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule, a indiqué le club dans un communiqué publié sur X. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement. »