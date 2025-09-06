Ousmane Dembélé : Le Ballon d’Or confirmé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé pourrait devenir le septième Ballon d’Or de l’histoire du football français. Auteur d’une saison exceptionnelle au PSG, l’attaquant de 28 ans semble quasiment faire l’unanimité. Ce vendredi soir, Bradley Barcola a de nouveau exprimé sa volonté de voir son coéquipier recevoir ce précieux prix individuel.

Trois ans après Karim Benzema, le football français pourrait de nouveau être mis à l’honneur au niveau du Ballon d’Or. Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur du championnat, meilleur joueur d’une Ligue des Champions brillamment remportée avec le PSG, Ousmane Dembélé est le grand favori de l’édition 2025 du Ballon d’Or. Alors que la cérémonie de remis de ce précieux trophée approche à grands pas (22 septembre), le club parisien espère voir son numéro 10 être sacré.

Tout le PSG derrière Dembélé « Si Ousmane Dembélé ne gagne pas le Ballon d’or, il y a un problème. Vu la saison qu’il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu’il gagne le Ballon d’or. S’il ne gagne pas, il y a un problème. Il a tout fait. C’est sûr que c’est important pour le club. Mais le plus important, c’est que tout le monde joue pour l’équipe », déclarait ainsi le président parisien Nasser Al-Khelaïfi il y a plusieurs semaines. « Pour gagner ce trophée, il y a des conditions sine qua non : être un joueur décisif qui fait des passes, marque des buts et fait gagner des titres à son équipe. Le joueur qui a fait tout ça cette saison, c'est Ousmane Dembélé, avec beaucoup de différences par rapport aux autres joueurs », affirmait de son côté Luis Enrique.