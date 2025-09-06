PSG : C’est terminé, une star va rentrer

Ce vendredi soir, l’équipe de France s’est imposée (0-2) face à l’Ukraine en Pologne. Une rencontre néanmoins compliquée pour Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous deux touchés physiquement et remplacés durant la rencontre. D’ailleurs, Dembélé ne va pas poursuivre sur ce rassemblement international, et va retourner à Paris pour se soigner.
Ce rassemblement international n’aura pas réussi au PSG. Ce vendredi, avant le début de la rencontre opposant l’équipe de France à l’Ukraine en Pologne, le club de la capitale a annoncé que suite à une chute à vélo, Luis Enrique s’est fracturé la clavicule et va devoir être hospitalisé. Mais ce sont également Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui ont été touchés dans la soirée.
Dembélé blessé à l'ischio
Touché au mollet, Désiré Doué a ainsi cédé sa place à Ousmane Dembélé à la mi-temps. Déjà blessé la semaine dernière avec le PSG sur la pelouse de Toulouse, l'attaquant de 28 ans a rechuté. En fin de rencontre, Dembélé s'est tenu l'arrière de la cuisse droite, et a été contraint d'être remplacé par Hugo Ekitike. Une blessure qui a énervé le PSG, qui avait réclamé de la prudence au staff de l'équipe de France...
Dembélé quitte les Bleus
Aperçu quittant le stade en boitant, Ousmane Dembélé va bel et bien quitter le rassemblement de l'équipe de France comme l'annonce le journaliste Saber Desfarges. Le probable futur Ballon d'Or va donc rentrer à Paris afin de soigner, alors que la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.