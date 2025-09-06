PSG : C’est terminé, une star va rentrer

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’équipe de France s’est imposée (0-2) face à l’Ukraine en Pologne. Une rencontre néanmoins compliquée pour Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous deux touchés physiquement et remplacés durant la rencontre. D’ailleurs, Dembélé ne va pas poursuivre sur ce rassemblement international, et va retourner à Paris pour se soigner.

Ce rassemblement international n’aura pas réussi au PSG. Ce vendredi, avant le début de la rencontre opposant l’équipe de France à l’Ukraine en Pologne, le club de la capitale a annoncé que suite à une chute à vélo, Luis Enrique s’est fracturé la clavicule et va devoir être hospitalisé. Mais ce sont également Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui ont été touchés dans la soirée.

Dembélé blessé à l'ischio Touché au mollet, Désiré Doué a ainsi cédé sa place à Ousmane Dembélé à la mi-temps. Déjà blessé la semaine dernière avec le PSG sur la pelouse de Toulouse, l'attaquant de 28 ans a rechuté. En fin de rencontre, Dembélé s'est tenu l'arrière de la cuisse droite, et a été contraint d'être remplacé par Hugo Ekitike. Une blessure qui a énervé le PSG, qui avait réclamé de la prudence au staff de l'équipe de France...