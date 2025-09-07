Vinicius Jr à Paris, c'est le choc !

Alexis Brunet

Dans 15 jours très précisément aura lieu la cérémonie du Ballon d’or. Pour l’occasion, Ousmane Dembélé est bien entendu le principal favori, même si Lamine Yamal pourrait créer la surprise et lui ravir la couronne. Un scénario qui serait alors semblable à celui de l’année dernière où Rodri avait un peu été sacré à la surprise générale alors que de nombreux observateurs donnaient Vinicius gagnant.

Le suspense touche bientôt à sa fin. Il ne reste très exactement plus que quinze jours avant de connaître officiellement le nom du Ballon d’or pour la saison 2024-2025. Cette année, le célèbre prix pourrait être remis à un joueur du PSG, vu la saison historique du club de la capitale. Ousmane Dembélé apparaît comme le grand favori, mais Achraf Hakimi pourrait également être couronné.

La surprise Lamine Yamal ? Ousmane Dembélé doit donc se méfier de certains de ses coéquipiers, mais également de Lamine Yamal. Le jeune Espagnol a réussi une très bonne saison avec notamment le titre en Liga et une demi-finale de Ligue des champions. Si ce n’est pas cette année, il ne fait guère de doute que le Barcelonais s’emparera de cette prestigieuse récompense dans un futur plus ou moins proche.