PSG : La presse espagnole annonce un retour inattendu !

Eloigné des terrains depuis la fin du mois d'août pour cause d'une blessure au genou, Gavi verrait sa durée d'indisponibilité s'alourdir selon les médias ibériques. AS fait parte d'un retour impossible avant le mois d'octobre. Le milieu de terrain du FC Barcelone compterait bien être apte pour la réception du PSG le 1er octobre.
Lors de la victoire poussive du FC Barcelone sur la pelouse de Levante le 23 août dernier, Gavi avait participé à la remontada blaugrana. Dès son entrée en jeu à la mi-temps, le Barça a réduit le score et a poussé jusqu'à passer devant dans les ultimes secondes (3-2). Cependant, cette entrée en jeu lui a valu une blessure au genou. Et l'international espagnol de 21 ans n'a plus joué depuis.
Absence prolongée pour Gavi
Absent de marque de La Roja pendant cette trêve internationale, Gavi est à Barcelone pour retrouver des sensations avec son genou et revenir à la compétition le plus vite possible pour l'équipe de Flick. Cependant, selon Javi Miguel, la blessure du milieu de terrain formé à La Masia est plus grave qu'initialement prévue. L'Espagnol ne devrait pas revoir une pelouse avant le mois d'octobre en match officiel.
Gavi prend rendez-vous avec le PSG le 1er octobre !
Cependant, Gavi est bien déterminé à faire son retour pour le premier gros choc de la saison régulière de Ligue des champions du FC Barcelone. Le 1er octobre prochain, le Barça recevra le champion en titre qu'est le PSG. Le journaliste d'AS n'a pas manqué de communiquer la volonté première de Gavi : être de la partie. Le ton est donné alors que le PSG va devoir se passer d'Ousmane Dembélé ainsi qu'éventuellement de Désiré Doué.