PSG : La presse espagnole annonce un retour inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eloigné des terrains depuis la fin du mois d'août pour cause d'une blessure au genou, Gavi verrait sa durée d'indisponibilité s'alourdir selon les médias ibériques. AS fait parte d'un retour impossible avant le mois d'octobre. Le milieu de terrain du FC Barcelone compterait bien être apte pour la réception du PSG le 1er octobre.

Lors de la victoire poussive du FC Barcelone sur la pelouse de Levante le 23 août dernier, Gavi avait participé à la remontada blaugrana. Dès son entrée en jeu à la mi-temps, le Barça a réduit le score et a poussé jusqu'à passer devant dans les ultimes secondes (3-2). Cependant, cette entrée en jeu lui a valu une blessure au genou. Et l'international espagnol de 21 ans n'a plus joué depuis.

Absence prolongée pour Gavi Absent de marque de La Roja pendant cette trêve internationale, Gavi est à Barcelone pour retrouver des sensations avec son genou et revenir à la compétition le plus vite possible pour l'équipe de Flick. Cependant, selon Javi Miguel, la blessure du milieu de terrain formé à La Masia est plus grave qu'initialement prévue. L'Espagnol ne devrait pas revoir une pelouse avant le mois d'octobre en match officiel.