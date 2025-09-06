Le PSG fait vriller un champion du monde : Il dit tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde 2022 avec l'Argentine, Lautaro Martinez a par la suite connu deux énormes désillusions en club. En 2023 et la saison passée, l'attaquant de l'Inter est passé à côté de deux trophées de Ligue des champions en finale face à Manchester City et au PSG. La déroute face aux Parisiens l'a mis dans un état second.

Un match, 90 minutes avec une intensité et un pressing de folie que l'Inter n'a pas pu assumer. Dès la 20ème minute de jeu grâce à des réalisations d'Achraf Hakimi et de Désiré Doué, le PSG menait déjà au score avec deux buts d'avance. Lors de la seconde période, les Parisiens ont creusé l'écart en inscrivant les 3ème, 4ème et 5ème buts.

«Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés» Face à ce rouleau compresseur du PSG mis en place par le coach Luis Enrique, Lautaro Martinez et ses coéquipiers dont Marcus Thuram n'ont rien pu faire et se sont sentis totalement impuissants. C'est le constat dressé par l'attaquant argentin de l'Inter. « Qu'avez-vous ressenti sur le terrain lors de la débâcle face au PSG ? De l'impuissance. Nous ne pouvions pas appliquer ce que nous avions préparé. C'est ce qui nous a le plus énervés ».