Ousmane Dembélé : L'image qui fait craindre le pire !

Ce vendredi soir, Ousmane Dembélé n’a pas pu terminer la rencontre face à l’Ukraine. Se tenant l’arrière de la cuisse, l’attaquant français a été remplacé, visiblement blessé. Si cette situation a tendu le PSG, la star de 28 ans a été aperçue en train de quitter le stade en boitant la tête baissée.

Un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé et le PSG. Déjà touché la semaine dernière avec le club parisien sur la pelouse de Toulouse, le probable futur Ballon d'Or a rechuté ce vendredi soir face à l'Ukraine.

Dembélé blessé, quitte les Bleus Ayant remplacé Désiré Doué à la mi-temps, Ousmane Dembélé a disputé un peu moins de quarante minutes de jeu. Mais en fin de rencontre, l'attaquant du PSG a demandé à être remplacé, se tenant l'arrière de la cuisse droite. Comme annoncé par le journaliste Saber Desfarges, le joueur de 28 ans va quitter le rassemblement de l'équipe de France et va rentrer à Paris.