Infidélité : L’indignation au Portugal après la mort de Diogo Jota

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, un magazine portugais a lancé une rumeur autour d'une possible romance entre Ruben Neves et la veuve de Diogo Jota, deux mois après la mort du joueur de Liverpool. De quoi susciter l'indignation de l'opinion publique mais également du joueur d’Al-Hilal, dénonçant une exploitation malheureuse de plusieurs clichés.

Deux mois après la tragédie, le Portugal pleure toujours la mort de l’international Diogo Jota et son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture. Cette semaine, les joueurs de la sélection étaient réunis pour la première fois depuis la disparition de leur coéquipier dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde. A cette occasion, ils ont pu assister à la présentation d’une statue en bronze représentant un maillot floqué au nom de Diogo Jota, située à la «Cidade do Futebol» (la ville du football), le Clairefontaine local. Cristiano Ronaldo était évidemment présent, tout comme Ruben Neves, grand ami de l’ancien joueur de Liverpool qui s’est retrouvé au cœur d’une malheureuse rumeur.

Ruben Neves avec la femme de Diogo Jota, grosse polémique au Portugal Cette semaine, le journal TV Guia a fait scandale au Portugal en profitant d’une accolade sortie du contexte entre Ruben Neves et Rute Cardoso pour lancer une rumeur de romance. « Unis après la mort. Comment la veuve de Diogo Jota s’appuie sur son meilleur ami », peut-on lire en Une. Le milieu portugais d’Al-Hilal a pris la parole pour exprimer son indignation.

O Grupo Media Livre é um verdadeiro desastre jornalístico e um insulto à ética.



O que estão a fazer com a Rute e com o Rúben Neves é uma falta total de respeito pela família de ambos. Cortam frames, escolhem imagens fora de contexto para fazer parecer outras coisas… que… pic.twitter.com/DsaAuTVOig — McQueeИ Infos 🚗 (@McQueenInfos) September 10, 2025