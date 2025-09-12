Infidélité : L’indignation au Portugal après la mort de Diogo Jota

Cette semaine, un magazine portugais a lancé une rumeur autour d'une possible romance entre Ruben Neves et la veuve de Diogo Jota, deux mois après la mort du joueur de Liverpool. De quoi susciter l'indignation de l'opinion publique mais également du joueur d’Al-Hilal, dénonçant une exploitation malheureuse de plusieurs clichés.
Deux mois après la tragédie, le Portugal pleure toujours la mort de l’international Diogo Jota et son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture. Cette semaine, les joueurs de la sélection étaient réunis pour la première fois depuis la disparition de leur coéquipier dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde. A cette occasion, ils ont pu assister à la présentation d’une statue en bronze représentant un maillot floqué au nom de Diogo Jota, située à la «Cidade do Futebol» (la ville du football), le Clairefontaine local. Cristiano Ronaldo était évidemment présent, tout comme Ruben Neves, grand ami de l’ancien joueur de Liverpool qui s’est retrouvé au cœur d’une malheureuse rumeur.
Ruben Neves avec la femme de Diogo Jota, grosse polémique au Portugal
Cette semaine, le journal TV Guia a fait scandale au Portugal en profitant d’une accolade sortie du contexte entre Ruben Neves et Rute Cardoso pour lancer une rumeur de romance. « Unis après la mort. Comment la veuve de Diogo Jota s’appuie sur son meilleur ami », peut-on lire en Une. Le milieu portugais d’Al-Hilal a pris la parole pour exprimer son indignation.
« Le choix de cette photo est aussi malheureux que la personne qui l’a choisie et la personne qui l’a postée »
« La personne qui a mis cette photo sur la couverture du magazine, ne mérite pas d’être heureuse, tout comme le choix de cette photo n’était pas heureux, a réagi Ruben Neves sur Instagram, rapporté par Foot Mercato. Moi et ma femme, Debora Lourence, sommes ensemble depuis plus de 11 ans, heureux, avec une famille qui me rend fier, jamais en 11 ans nous n’avons été impliqués dans une quelconque controverse. Nous avons fait de notre mieux pour aider Rute et sa famille de la meilleure façon possible. Le choix de cette photo est aussi malheureux que la personne qui l’a choisie et la personne qui l’a postée. Je respecte que chacun ait son travail, je respecte que chacun veuille faire de son mieux, je ne respecte pas ceux qui ne respectent pas les autres. Je le répète, je suis fière de la femme que j’ai, de la famille que j’ai. Nous sommes fiers de Rute, pour la force qu’elle a eue, nous sommes là pour tout ce qu’il faut, elle sait. Merci ».