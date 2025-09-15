Mercato : La punchline à 500M€, l’OM est sous le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

500M€ pour 5 joueurs. Voici les dépenses totalement folles de Liverpool pendant le mercato estival. Les Reds ont battu leur record sur un transfert une première fois avec Florian Wirtz (130M€) et ont fait encore mieux avec Alexander Isak (150M€). Un recrutement déconnecté des réalités des clubs français. Pablo Longoria s’en est amusé en interview avec La Provence avant la confrontation entre l’OM et le club de la Mersey en Ligue des champions en janvier prochain.

Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Hugo Ekitike puis Alexander Isak, dans les dernières heures du mercato estival. Un recrutement à 500M€ pour les Reds qui a beaucoup fait parler dans la presse. Champion de Premier League et vainqueur de la saison régulière de la dernière campagne de Ligue des champions, Liverpool va se mesurer à l’Olympique de Marseille au Vélodrome pendant cette phase de saison régulière.

«On doit être positif, on va jouer au Bernabeu !» Mais avant, l’OM se déplacera sur la pelouse du Real Madrid au Santiago Bernabeu mardi soir. Un rendez-vous que le groupe de Roberto De Zerbi doit aborder avec enthousiasme selon Pablo Longoria. « On va commencer par le Real. C’est pour aller au Bernabeu et jouer ce type de matchs que tu veux disputer cette compétition. Il faut l’avoir à l’esprit, garder de l’enthousiasme. C’est ce que je dis à tout le monde. On doit être positif, on va jouer au Bernabeu ! ».