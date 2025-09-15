60M€ : Le gros transfert qui va régaler le PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré un mercato estival assez calme, le PSG garde un œil avisé sur ses cibles en Europe. L'un des noms évoqués ces derniers mois est Maghnes Akliouche, pépite de l'AS Monaco. Le joueur, qui vient tout juste d'honorer sa première sélection en Equipe de France, était également dans le viseur de Tottenham. Mais les Spurs ont fini par jeter leur dévolu sur Xavi Simons, ce qui laisse le champ libre.

Formé par le PSG où il a démarré sa carrière professionnelle, Xavi Simons ne s'est jamais vraiment éternisé dans la capitale. Cet été, il a fini par rejoindre Tottenham, un transfert estimé à 60M€. Une bonne nouvelle pour le PSG qui a plus de place pour se positionner sur le dossier Maghnes Akliouche.

Tottenham reste dans le coup pour Akliouche Malgré le recrutement de Xavi Simons, TBR Football assure que Tottenham continue de garder un œil sur Maghnes Akliouche. Le joueur de 23 ans aurait même pu quitter Monaco cet été puisqu'il avait été annoncé sur le départ. Sous contrat jusqu'en 2028, il pourrait attendre l'été prochain et le PSG pourrait repartir à la charge.