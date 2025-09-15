Coup dur au PSG, son clan se lâche dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le PSG a subi plusieurs coups dur avec les blessures de Kang-In Lee, Lucas Beraldo, et de Khvicha Kvaratskhelia. Une grosse inquiétude pour Luis Enrique à trois jours du premier match de Ligue des Champions. Cependant, auprès de la presse italienne, le clan de l’ailier géorgien a souhaité annoncer une nouvelle rassurante.

Le PSG a enchaîné avec un nouveau succès. Ce dimanche soir, le club parisien a battu Lens au Parc des Princes dans une rencontre marquée par les nombreuses blessures côté parisien. En effet, ce sont à la fois Lucas Beraldo, Kang-In Lee, et Khvicha Kvaratskhelia qui ont dû être remplacés en cours de match.

Avalanche de blessés au PSG Une bien mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, alors que ce mercredi soir, le PSG accueille l’Atalanta Bergame pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le coach espagnol semblait agacé sur son banc de touche ce dimanche. Mais au final, seul Lucas Beraldo est véritablement touché, lui qui a subi une entorse de la cheville.