Coup dur au PSG, son clan se lâche dans la presse !

Ce dimanche, le PSG a subi plusieurs coups dur avec les blessures de Kang-In Lee, Lucas Beraldo, et de Khvicha Kvaratskhelia. Une grosse inquiétude pour Luis Enrique à trois jours du premier match de Ligue des Champions. Cependant, auprès de la presse italienne, le clan de l’ailier géorgien a souhaité annoncer une nouvelle rassurante.
Le PSG a enchaîné avec un nouveau succès. Ce dimanche soir, le club parisien a battu Lens au Parc des Princes dans une rencontre marquée par les nombreuses blessures côté parisien. En effet, ce sont à la fois Lucas Beraldo, Kang-In Lee, et Khvicha Kvaratskhelia qui ont dû être remplacés en cours de match.
Avalanche de blessés au PSG
Une bien mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, alors que ce mercredi soir, le PSG accueille l’Atalanta Bergame pour son premier match de la saison en Ligue des Champions. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le coach espagnol semblait agacé sur son banc de touche ce dimanche. Mais au final, seul Lucas Beraldo est véritablement touché, lui qui a subi une entorse de la cheville.
L’entourage de Kvaratskhelia annonce une bonne nouvelle
Pour Khvicha Kvaratskhelia, les nouvelles sont rassurantes, alors qu’il s’agissait uniquement d’une douleur au mollet. Auprès de la Gazzetta Dello Sport, l’entourage du Géorgien indique que ce dernier sera présent mercredi soir. RMC Sport et l’Equipe confirment également que le numéro 7 sera à la disposition de Luis Enrique pour affronter l’Atalanta.