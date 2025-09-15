Catastrophe au PSG, «le plus grave» est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le PSG s’est imposé sans problème face au RC Lens (2-0) et poursuit son invincibilité en championnat. Néanmoins, le club parisien a perdu trois joueurs sur blessures avec Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee, et surtout Lucas Beraldo. D’après les premières impressions de Lucas Hernandez à l’issue de la rencontre, la blessure du défenseur brésilien semble importante.

Une nouvelle série de blessés au PSG. Déjà privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale a perdu trois nouveaux joueurs sur blessures ce dimanche après-midi. Touchés, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee, et Lucas Beraldo ont été contraints de céder leur place face au RC Lens. Pour le défenseur brésilien, la blessure semble sérieuse, ce dernier ayant été évacué en civière après que sa cheville ait tourné.

Trois nouveaux blessés au PSG A l’issue de la rencontre, Luis Enrique en disait plus sur l’état de ses joueurs : « C’est un moment un peu difficile pour nous, car il y a des blessés. Il faut attendre pour voir les résultats des examens des trois joueurs. Nous connaissons notre capacité à nous adapter et il faut penser à répondre comme équipe. Je suis tranquille et j’espère qu’on peut surmonter cela. Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau », a ainsi confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match.