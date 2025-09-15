Catastrophe au PSG, «le plus grave» est annoncé !

Ce dimanche, le PSG s’est imposé sans problème face au RC Lens (2-0) et poursuit son invincibilité en championnat. Néanmoins, le club parisien a perdu trois joueurs sur blessures avec Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee, et surtout Lucas Beraldo. D’après les premières impressions de Lucas Hernandez à l’issue de la rencontre, la blessure du défenseur brésilien semble importante.
Une nouvelle série de blessés au PSG. Déjà privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale a perdu trois nouveaux joueurs sur blessures ce dimanche après-midi. Touchés, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee, et Lucas Beraldo ont été contraints de céder leur place face au RC Lens. Pour le défenseur brésilien, la blessure semble sérieuse, ce dernier ayant été évacué en civière après que sa cheville ait tourné.
Trois nouveaux blessés au PSG
A l’issue de la rencontre, Luis Enrique en disait plus sur l’état de ses joueurs : « C’est un moment un peu difficile pour nous, car il y a des blessés. Il faut attendre pour voir les résultats des examens des trois joueurs. Nous connaissons notre capacité à nous adapter et il faut penser à répondre comme équipe. Je suis tranquille et j’espère qu’on peut surmonter cela. Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau », a ainsi confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match.
« Le plus grave, je pense que c’est Beraldo »
Également interrogé à ce sujet, Lucas Hernandez s’est montré inquiet concernant Lucas Beraldo : « On savait que quand on revient de trêve internationale, ce n’est jamais facile de se remettre en route, surtout que l’on a une grosse semaine avec le match d’aujourd’hui, la Ligue des champions et le Classico. Ça nous met bien, ça nous met en confiance, en jambes. On prend de bonnes sensations. Les pépins physiques ? Oui, malheureusement, il y a eu Kvara en première mi-temps qui prend un tacle et qui ne peut pas continuer. Après, je pense que, pour Kang-in, ce n’est pas trop grave. Mais le plus grave, je pense que c’est Beraldo. Je ne sais pas encore ce qu’il a. Je l’ai vu sur le terrain, il avait pas mal de douleurs. En espérant que ce soit le moins long possible parce que l’on a besoin de tout le monde. La saison vient de commencer et ça va être une longue saison », confie-t-il au micro de BeIN Sports.