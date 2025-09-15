PSG : Il reste à Paris et annonce du très lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Bradley Barcola a été convoité par plusieurs cadors européens. Finalement, et malgré la concurrence, l’ailier français a décidé de rester au PSG. Auteur d’un doublé ce dimanche contre le RC Lens, le phénomène de 23 ans a révélé qu’il souhaitait réaliser une saison encore plus performante que celle effectuée en 2024-2025.

Ce dimanche soir, le PSG a confirmé son très bon début de saison. Sans trembler, le club de la capitale s’est imposé à domicile face au RC Lens pour son quatrième match de championnat (2-0). Dominateurs, les Parisiens s’en sont remis à un Bradley Barcola très en forme.

Très bon début de saison pour Barcola Déjà buteur en équipe de France, le numéro 29 du PSG enchaîne les matchs, et a inscrit son premier doublé de la saison ce dimanche. Deux buts marqués grâce à deux frappes millimétrées pour Barcola, dont la finition n’a pourtant pas toujours été le fort. Le Français de 23 ans semble en pleine confiance sur ce début de saison, au plus grand plaisir du PSG et des Bleus. Après avoir quelque peu disparu des radars en deuxième partie de saison dernière, Barcola a remis la barre très haute. De bon augure pour le club parisien, qui en attaque, a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour les prochaines semaines.