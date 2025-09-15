PSG : Il reste à Paris et annonce du très lourd !

Cet été, Bradley Barcola a été convoité par plusieurs cadors européens. Finalement, et malgré la concurrence, l’ailier français a décidé de rester au PSG. Auteur d’un doublé ce dimanche contre le RC Lens, le phénomène de 23 ans a révélé qu’il souhaitait réaliser une saison encore plus performante que celle effectuée en 2024-2025.
Ce dimanche soir, le PSG a confirmé son très bon début de saison. Sans trembler, le club de la capitale s’est imposé à domicile face au RC Lens pour son quatrième match de championnat (2-0). Dominateurs, les Parisiens s’en sont remis à un Bradley Barcola très en forme.
Très bon début de saison pour Barcola
Déjà buteur en équipe de France, le numéro 29 du PSG enchaîne les matchs, et a inscrit son premier doublé de la saison ce dimanche. Deux buts marqués grâce à deux frappes millimétrées pour Barcola, dont la finition n’a pourtant pas toujours été le fort. Le Français de 23 ans semble en pleine confiance sur ce début de saison, au plus grand plaisir du PSG et des Bleus. Après avoir quelque peu disparu des radars en deuxième partie de saison dernière, Barcola a remis la barre très haute. De bon augure pour le club parisien, qui en attaque, a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour les prochaines semaines.
« À moi de faire mieux que l’année dernière »
Présent en zone mixte à l’issue de cette nouvelle victoire parisienne, Bradley Barcola n’a pas manqué d’ambition : « Mon premier but ? Ce n’est pas facile. C’est beaucoup de travail. Le deuxième ? C’est travaillé aussi. Je ne suis pas un joueur qui tire beaucoup, encore moins de loin. À moi de faire mieux que l’année dernière, encore plus de buts, plus de passes décisives. J’ai bien récupéré pendant les vacances, je me sens bien physiquement et j’espère que ça va continuer », a ainsi confié l’ailier gauche.