Ousmane Dembélé : Le PSG tient son remplaçant ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé sera absent plusieurs semaines du PSG après une blessure survenue avec l’équipe de France contre l’Ukraine. Le champion du monde 2018 souffre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit et manquera notamment l’entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions face à l’Atalanta. Le club devra réorganiser son attaque.

Le PSG est confronté à un nouveau coup dur avec la blessure d’Ousmane Dembélé survenue lors du dernier match de l’équipe de France contre l’Ukraine. À 28 ans, l’attaquant parisien se voit contraint de stopper sa saison pour une période estimée entre six et huit semaines en raison d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit. Cette indisponibilité tombe à un moment crucial, juste avant l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta mardi. La perte de Dembélé, l’un des joueurs les plus créatifs et imprévisibles du club, oblige l’entraîneur Luis Enrique à revoir ses plans offensifs.

Luis Enrique a le choix Pour combler le vide laissé par Dembélé, le PSG dispose de plusieurs solutions. Selon L'Equipe, Luis Enrique pourrait s’appuyer sur Gonçalo Ramos, Kang-In Lee ou Ibrahim Mbaye. Chacun présente des qualités différentes, offrant des alternatives selon le profil de l’adversaire. Gonçalo Ramos, expérimenté et puissant, semble le choix privilégié pour un match de Ligue des champions contre l’Atalanta, tandis que Kang-In Lee, plus technique et créatif, pourrait être aligné pour un choc domestique comme celui face à l’OM dimanche prochain. S'il se remet de sa douleur à la cheville. Enrique pourra également décider de faire confiance à Quentin Ndjantou, jeune attaquant polyvalent de 18 ans, qu’il suit de près et dont il apprécie les qualités.