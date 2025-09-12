PSG : Le remplaçant de Dembélé est annoncé !

Pierrick Levallet

Le PSG sera privé d’Ousmane Dembélé pour les grandes échéances à venir. L’attaquant de 28 ans s’est blessé à l’ischio-jambier droit avec l’équipe de France et pourrait donc manquer jusqu’à huit semaines de compétition. Luis Enrique semble toutefois avoir déjà choisi qui remplacera le champion du monde 2018 pendant sa convalescence.

Le PSG va être privé d’Ousmane Dembélé un long moment. L’attaquant de 28 ans est sorti sur blessure contre l’Ukraine avec l’équipe de France. Et le constat est sans appel : le champion du monde 2018 souffre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit et devrait donc manquer entre six et huit semaines de compétition.

Le PSG privé d'Ousmane Dembélé pour les grandes échéances ! Pour le PSG, c’est un véritable coup dur au vu des grandes échéances à venir. Luis Enrique ne pourra compter sur lui ni contre l’Atalanta (17 septembre) ni contre l’OM (21 septembre). Ousmane Dembélé pourrait même manquer le choc tant attendu contre le FC Barcelone (1er octobre). Les Rouge-et-Bleu semblent néanmoins avoir trouvé son remplaçant.