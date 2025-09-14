PSG : Luis Enrique remplacé, la surprise à Paris

Luis Enrique, opéré de la clavicule, ne sera pas sur le banc du PSG face au RC Lens ce dimanche. C’est son adjoint, Rafel Pol, qui assurera l’intérim. Le technicien espagnol a rassuré sur l’état de santé de l’entraîneur principal et expliqué que le travail collectif se poursuivait sans changement majeur malgré cette absence.
Le PSG devra faire sans Luis Enrique pour son déplacement face au RC Lens. L’entraîneur espagnol a récemment subi une opération à la clavicule, l’obligeant à rester en retrait pour quelques jours. Bien que présent au Parc des Princes, Luis Enrique a laissé sa place à son adjoint Rafel Pol.
Luis Enrique en bonne santé mais remplacé.
Avant le coup d'envoi, Pol a fait un point sur la santé de Luis Enrique. « Il va bien. Je ne comprends pas très bien parce qu’après son opération, il est à 100 % » a confié le membre du staff du PSG.
« La façon de travailler sera la même »
Pour cette rencontre, Pol devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés durant la trêve internationale. « On va travailler comme toujours, comme d’habitude. La façon de travailler sera la même. La semaine après la trêve internationale est toujours délicate. Il y a des blessés, mais on a essayé de préparer le match de la meilleure des manières possibles » a déclaré l'adjoint de Luis Enrique au micro de beIN SPORTS.