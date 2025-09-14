«Ça m’impressionne» : Le PSG lâche 40M€, il est bluffé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma, et afin de le remplacer, Paris a misé sur le jeune Lucas Chevalier. Recruté contre 40M€ par le club parisien, le portier de 23 ans a réalisé des débuts intéressants dans les buts. Ronan le Crom lui, est en tout cas bluffé du niveau du nouveau numéro 30 parisien.

Un gros changement au PSG. Malgré une saison héroïque réalisée par Gianluigi Donnarumma, le PSG a fait le choix de se séparer de l’Italien, a qui il ne restait plus qu’un an de contrat. Afin de le remplacer, le club parisien a décidé de miser 40M€ (hors-bonus) sur Lucas Chevalier.

Des débuts intéressants pour Chevalier Élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le Français de 23 ans a quitté le LOSC afin de passer un nouveau palier au sein du club de la capitale. Avant la trêve, Lucas Chevalier s’est distingué à Toulouse en repoussant deux penaltys coup sur coup. Ses débuts au PSG plaisent à Ronan Le Crom.