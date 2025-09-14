Transfert au PSG : Luis Enrique tient le joueur parfait ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de miser gros sur Lucas Chevalier. Convoqué en équipe de France, élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, le portier de 23 ans représente l’avenir à Paris. Passé par le club parisien entre 2020 et 2024, Alexandre Letellier apprécie énormément le jeune gardien, que ce dernier décrit comme très complet.

Il est l’un des nouveaux visages au PSG cette saison. Arrivé à Paris en provenance du LOSC contre 40M€, Lucas Chevalier a rapidement été lancé dans le grand bain. Le gardien français est un profil suivi de longue date par les dirigeants parisiens ainsi que par Luis Enrique qui apprécie sa polyvalence. Passé par le PSG entre 2020 et 2024, Alexandre Letellier a analysé cette arrivée de Lucas Chevalier au sein des champions d’Europe.

« Il gère vraiment bien la pression » « J'aime beaucoup sa sérénité. On sent que grâce à ses deux saisons pleines avec Lille, il a une grosse confiance en lui. Il gère vraiment bien la pression, ce qui est une qualité remarquable. Il a une bonne vision de jeu et il est très calme quand il reçoit le ballon. Il se trompe rarement dans ses choix au pied et effectue des relances courtes ou longues d'une grande précision », a ainsi confié l’ancien gardien du PSG auprès de France Bleu.