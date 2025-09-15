Officiel : Le PSG annonce une grosse signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, le PSG multiplie les partenariats importants et vient d'annoncer la prolongation de celui avec ParionsSport Point de Vente. Une signature qui enchante le direction du club de la capitale qui se réjouit «de continuer à écrire ensemble une histoire commune autour du sport. »

Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé son partenariat avec ParionsSport Point de Vente jusqu'en 2028 : « La marque française de paris sportifs en points de vente poursuit son aventure avec le Paris Saint-Germain en tant que Partenaire Premium ». Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain a d'ailleurs commenté cet accord.

Le PSG prolonge son partenariat avec ParionsSport Point de Vente « Nous sommes heureux de prolonger notre collaboration avec ParionsSport Point de Vente, un acteur ancré dans le quotidien des Français qui fait partie du paysage sportif et culturel du pays », confie-t-il dans le communiqué publié par le PSG avant de poursuivre.