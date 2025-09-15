Doué remplacé : Luis Enrique annonce un «joueur très important» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé, Désiré Doué sera absent pendant quatre semaines. Une convalescence qui s'ajoute à celle d'Ousmane Dembélé qui lui manquera six semaines de compétition. Par conséquent, Bradley Barcola s'impose comme l'arme fatale du PSG comme en témoigne son doublé contre le RC Lens dimanche. Luis Enrique confirme d'ailleurs qu'il est ravi du rendement de son ailier.

L'hécatombe se poursuit du côté du PSG qui après avoir perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour plusieurs semaines a vu Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In quitter leurs partenaires dimanche contre le RC Lens. Par conséquent, Bradley Barcola prend un rôle encore plus important comme en témoigne son doublé face aux Sang-et-Or. Luis Enrique a d'ailleurs encensé son ailier en très grande forme.

Luis Enrique s'enflamme pour Barcola « Le même rôle que d'habitude. Bradley Barcola a été, lors des deux dernières saisons, un joueur très important. Il est international tout le temps avec sa sélection. Il a des qualités : il va vite et c'est un joueur différent », affirme-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.