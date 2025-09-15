Grosse surprise au PSG, Luis Enrique répond cash !

Victorieux face à Lens ce dimanche, le PSG fait face à une avalanche de blessés. Le club parisien a notamment perdu Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo et Kang-In Lee. Interrogé sur la possibilité de titulariser le très jeune Ibrahim Mbaye (17 ans) en Ligue des Champions mercredi, Luis Enrique n’a pas voulu donner d’indices.
Le PSG, dans la douleur. Ayant déjà perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure durant la trêve internationale, le club de la capitale a connu une nouvelle série de blessés ce dimanche en Ligue 1 face au RC Lens. Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo, et Kang-In Lee sont sortis blessés pendant la rencontre, le défenseur brésilien sur civière notamment.
Les blessures s’enchaînent
Plusieurs mauvaises nouvelles pour Luis Enrique, alors que le premier match de Ligue des Champions contre l’Atalanta approche à grands pas. Mercredi soir, Paris accueille la Dea au Parc des Princes, et se pose désormais la question de la ligne d’attaque. Interrogé sur la possibilité de voir le jeune Ibrahim Mbaye titulaire pour cette rencontre européenne, Luis Enrique n’a pas voulu trop en dire.
« J’ai confiance en toute l’équipe »
« J’ai des options différentes, ce n’est pas le moment de dire qui va jouer. J’ai confiance en toute l’équipe. On a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. C’est une possibilité positive. Il faut accepter cela et chercher à améliorer l’équipe. C’était un match complet et nous savions que ce serait difficile », a ainsi confié l’entraîneur parisien en conférence de presse d’après-match.