Grosse surprise au PSG, Luis Enrique répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victorieux face à Lens ce dimanche, le PSG fait face à une avalanche de blessés. Le club parisien a notamment perdu Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo et Kang-In Lee. Interrogé sur la possibilité de titulariser le très jeune Ibrahim Mbaye (17 ans) en Ligue des Champions mercredi, Luis Enrique n’a pas voulu donner d’indices.

Le PSG, dans la douleur. Ayant déjà perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur blessure durant la trêve internationale, le club de la capitale a connu une nouvelle série de blessés ce dimanche en Ligue 1 face au RC Lens. Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo, et Kang-In Lee sont sortis blessés pendant la rencontre, le défenseur brésilien sur civière notamment.

Les blessures s’enchaînent Plusieurs mauvaises nouvelles pour Luis Enrique, alors que le premier match de Ligue des Champions contre l’Atalanta approche à grands pas. Mercredi soir, Paris accueille la Dea au Parc des Princes, et se pose désormais la question de la ligne d’attaque. Interrogé sur la possibilité de voir le jeune Ibrahim Mbaye titulaire pour cette rencontre européenne, Luis Enrique n’a pas voulu trop en dire.