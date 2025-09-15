Mercato : La décision choc du PSG annoncée en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison historique, conclue par une première victoire en Ligue des champions, le PSG s'est montré plutôt discret sur le mercato cet été. Le club n'a pas beaucoup recruté et s'est surtout concentré sur la question de son gardien. Un choix assumé qui pourrait se retourner contre les dirigeants, qui voient petit à petit leurs joueurs se blesser.

Alors qu'ils sortent d'une saison difficile qui a été très longue, les hommes de Luis Enrique commencent à avoir les jambes lourdes. Après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, les pépins physiques s'enchaînent juste avant le retour de la Ligue des champions. Pourtant le club a fait le choix de ne pas concentrer ses efforts sur un gros mercato cet été.

Le PSG plombé par les blessures ? Malgré un début de saison réussi en Ligue 1, l'inquiétude est de mise du côté du PSG. Certains joueurs commencent à tirer la langue et Luis Enrique ne dispose pas d'une profondeur de banc exceptionnelle. « Ce n’est pas une surprise, on le sait depuis des semaines. Paris ça a tourné magnifiquement. C’est compliqué de ne pas recruter, de ne pas constituer un banc. C’est un choix » assure Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.