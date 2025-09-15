PSG : La bonne surprise pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir face au RC Lens, le PSG a perdu trois joueurs sur blessure avec Kang-In Lee, Lucas Beraldo, et Khvicha Kvaratskhelia. Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique à quelques jours des grands débuts en Ligue des Champions. Néanmoins, le technicien espagnol pourrait tout de même compter sur l’ailier géorgien contre l’Atalanta.

Une véritable série noire pour le PSG. Déjà privé d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tous deux blessés avec l'équipe de France lors de la trêve internationale, le club parisien a de nouveau vu plusieurs joueurs subir des chocs ce dimanche face à Lens. Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee, et Lucas Beraldo ont ainsi été contraints de céder leur place durant la rencontre.

Trois blessés au PSG Néanmoins, seul Lucas Beraldo semble se diriger vers une absence de plusieurs semaines. Victime d'une entorse de la cheville, le défenseur central brésilien a dû être évacué sur civière en seconde période. Pour le Sud-Coréen et le Géorgien, il ne s'agirait pas de grosses blessures. Comme l'indique Foot Mercato ce lundi midi, le numéro 7 du PSG a passé des examens plutôt rassurants après la rencontre.