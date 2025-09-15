PSG : Cauchemar avec la police, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé face au RC Lens (2-0). En tribunes, un accident a eu lieu du côté des supporters lensois. Nombreux d’entre eux ont eu des accrochages avec la police. Journaliste couvrant les Sang et Or et ayant fait le déplacement, Florent Caffery a raconté cette scène cauchemardesque à Paris.

Le PSG sans trembler. De retour après une trêve internationale qui aura laissé des traces au niveau de blessure, le club parisien a dominé le RC Lens ce dimanche au Parc des Princes (2-0). Grâce à un doublé de Bradley Barcola, le club de la capitale a conforté son avance en tête de la Ligue 1. Mais en tribunes, les supporters des « Sang et Or » ont connu un véritable cauchemar avec la police.

Problèmes avec les supporters lensois au Parc des Princes En effet, alors que pas moins de 1000 supporters lensois étaient attendus au Parc des Princes, seulement une centaine d’entre eux ont pu accéder au stade du PSG. Journaliste couvrant l’actualité du club lensois et ayant fait le déplacement, Florent Caffery, a témoigné sur ces scènes impressionnantes.