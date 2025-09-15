PSG : Cauchemar avec la police, il balance !

Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé face au RC Lens (2-0). En tribunes, un accident a eu lieu du côté des supporters lensois. Nombreux d’entre eux ont eu des accrochages avec la police. Journaliste couvrant les Sang et Or et ayant fait le déplacement, Florent Caffery a raconté cette scène cauchemardesque à Paris.
Le PSG sans trembler. De retour après une trêve internationale qui aura laissé des traces au niveau de blessure, le club parisien a dominé le RC Lens ce dimanche au Parc des Princes (2-0). Grâce à un doublé de Bradley Barcola, le club de la capitale a conforté son avance en tête de la Ligue 1. Mais en tribunes, les supporters des « Sang et Or » ont connu un véritable cauchemar avec la police.
Problèmes avec les supporters lensois au Parc des Princes
En effet, alors que pas moins de 1000 supporters lensois étaient attendus au Parc des Princes, seulement une centaine d’entre eux ont pu accéder au stade du PSG. Journaliste couvrant l’actualité du club lensois et ayant fait le déplacement, Florent Caffery, a témoigné sur ces scènes impressionnantes.
« Les CRS voulaient fouiller individuellement »
« La France et sa gestion des supporters sera-t-elle un jour vraiment compétente ? Des CRS dès la descente du bus, 30 min pour faire entrer 200 personnes dans le stade, nous sommes à des années lumières de l’Allemagne, de l’Angleterre… Gestion catastrophique des Lensois devant le parcage. Comme attendu depuis le départ… Fouille dès la sortie du bus, gazage dans tous les sens, une partie des supporters ont quitté le parcage. La France et la gestion des supporters. Les images des supporters lensois gazés devant le Parc des Princes. Les CRS voulaient fouiller individuellement dès la descente du bus (pourquoi ne pas instaurer seulement la fouille classique à l’entrée du stade ?). La France et les supporters acte 8545 », confie ce dernier auprès de la Voix du Nord.