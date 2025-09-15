Transferts à l’OM - 100M€  : Le coup tant attendu signé… Benatia !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis sa promotion de directeur sportif à président il y a quatre ans, Pablo Longoria a pris un virage clair au sujet de la gestion d’effectif. Une habitude de ventes assez importante pour afficher une moyenne de 100M€ par année qui a notamment été rendue possible par Medhi Benatia. Le président marseillais s’est confié à La Provence.

Pablo Longoria a été nommé président de l’OM en février 2021. Dès sa prise de fonctions, le dirigeant espagnol a entamé un gros remodelage d’effectif, de manière assez conséquent et perpétuel. Il n’y a qu’à s’attarder sur les deux dernières sessions estivales des transferts avec à chaque fois douze recrues pour 16 départs rien que cet été.

«Aujourd'hui, on se positionne en moyenne autour de 100M€ de ventes par an» Jonathan Rowe a fait partie des ventes enregistrées par l’Olympique de Marseille à l’intersaison par le biais d’un transfert à Bologne qui s’est élevé à 19,5M€. Une opération que ne faisait pas le club à sa prise de fonctions. « La vente des joueurs en fait aussi partie. Un jour en conférence de presse, quand j’étais directeur du football j'avais évoqué le « championnat des ventes » mais à l'OM quand je suis arrivé, on ne vendait pas de joueurs, c'était très difficile. Aujourd'hui, on se positionne en moyenne autour de 100M€ de ventes par an ».