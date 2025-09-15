Transferts à l’OM - 100M€  : Le coup tant attendu signé… Benatia !

Depuis sa promotion de directeur sportif à président il y a quatre ans, Pablo Longoria a pris un virage clair au sujet de la gestion d’effectif. Une habitude de ventes assez importante pour afficher une moyenne de 100M€ par année qui a notamment été rendue possible par Medhi Benatia. Le président marseillais s’est confié à La Provence.
Pablo Longoria a été nommé président de l’OM en février 2021. Dès sa prise de fonctions, le dirigeant espagnol a entamé un gros remodelage d’effectif, de manière assez conséquent et perpétuel. Il n’y a qu’à s’attarder sur les deux dernières sessions estivales des transferts avec à chaque fois douze recrues pour 16 départs rien que cet été.
«Aujourd'hui, on se positionne en moyenne autour de 100M€ de ventes par an»
Jonathan Rowe a fait partie des ventes enregistrées par l’Olympique de Marseille à l’intersaison par le biais d’un transfert à Bologne qui s’est élevé à 19,5M€. Une opération que ne faisait pas le club à sa prise de fonctions. « La vente des joueurs en fait aussi partie. Un jour en conférence de presse, quand j’étais directeur du football j'avais évoqué le « championnat des ventes » mais à l'OM quand je suis arrivé, on ne vendait pas de joueurs, c'était très difficile. Aujourd'hui, on se positionne en moyenne autour de 100M€ de ventes par an ».
«Si vous vous souvenez du mercato estival de (Jorge) Sampaoli, il n'y avait pas de gros chiffres de ventes»
Un mode opératoire qui est indispensable aux yeux de Pablo Longoria qui n’a pas manqué de souligner l’implication de Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, en interview avec La Provence. « C'est fondamental pour la trésorerie. Cette stabilité nous permet ensuite de fixer un certain type de prix. Ce n'était pas non plus le cas avant. Si vous vous souvenez du mercato estival de (Jorge) Sampaoli, il n'y avait pas de gros chiffres de ventes. C'est tout le travail de la section sportive, et de Medhi Benatia. Quand je regarde notre évolution, je vois beaucoup de situations dans lesquelles on a réussi à grandir ».